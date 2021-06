Roma: Meloni, 'solidarietà a forze ordine, a Termini ennesimo episodio criminalità'

20 giugno 2021 a

a

a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Scene di ordinaria follia a Roma. Alla stazione Termini un ghanese (con precedenti) brandisce un coltello contro le forze dell'ordine e viene fermato solo quando un agente ha dovuto aprire il fuoco". Così il presidente di Fdi, Giorgia Meloni.

"Questo è solo l'ennesimo episodio di criminalità nella stazione centrale della Capitale, che dovrebbe essere il biglietto da visita per i turisti ma che ormai, grazie all'assenza delle istituzioni, è diventato il paese dei balocchi per delinquenti e spacciatori. Solidarietà e sostegno ai nostri uomini in divisa, probabilmente ora anche accusati da qualche benpensante di essere stati troppo duri contro chi ha minacciato la loro vita".