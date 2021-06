F1, Gp Francia: vince Verstappen, Hamilton secondo

20 giugno 2021 a

Max Verstappen trionfa nel Gp di Francia, settimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota olandese della red Bull, scattato dalla pole position, si complica la giornata con un errore in avvio e cede la leadership alla Mercedes di Lewis Hamilton.

La strategia consente a Verstappen di tornare al comando nel finale e di aggiudicarsi il duello con il campione del mondo in carica. Sul podio anche il finlandese Valtteri Bottas, al volante dell'altra Mercedes. Giornata nera per le Ferrari, lontanissime dal vertice: undicesima piazza per lo spagnolo Carlos Sainz, sedicesima per il monegasco Charles Leclerc. Verstappen consolida la leadership iridata con 131 punti, +12 su Hamilton.