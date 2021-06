Centrodestra: Tajani, 'no fusioni a freddo ma progetto di governo per Paese'

20 giugno 2021 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il grande partito repubblicano che indica Berlusconi non è una fusione a freddo. Ai nostri alleati dobbiamo proporre visione, qualcuno dirà no, qualcuno sarà scettico ma far capire che noi dobbiamo offrire a cittadini un progetto che non può ridursi alle beghe su questo o quel comune. Sulle comunali il punto non sono i nomi ma quali temi mettiamo in campo in alternativa alla sinistra. Un progetto di governo, un progetto che possa regalare sogni agli italiani". Così Antonio Tajani all'iniziativa di Fi 'Italia, ci siamo'. "Da noi deve partire quel processo perchè il centrodestra non sia una somma di voti ma una visione per il nostro Paese per i prossimi 30 anni".