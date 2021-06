20 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Questo compito -prosegue Berlusconi- possiamo svolgerlo solo noi, che rappresentiamo orgogliosamente in Italia il Partito Popolare Europeo".

"Come sapete, io amo citare Erasmo da Rotterdam: una volta ho detto che la nostra discesa in campo nel 1994 è stata una “lucida visionaria follia” alla quale pochi credevano e che molti non comprendevano. Ora possiamo completare questa visione e questa follia".