Bologna: De Maria, 'soddisfazione per larga vittoria Lepore'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'esito delle primarie del centrosinistra a Bologna che si sta delineando ci dice di una larga vittoria di Matteo Lepore. Un risultato su cui ha molto pesato l'impegno del Partito Democratico, che si è unito intorno al suo candidato e per il quale esprimo grande soddisfazione. Con Lepore si potrà ora confermare una larga coalizione di Centrosinistra, aperta al movimento 5 Stelle. Grazie ad Isabella Conti per il contributo che ha dato a queste primarie. Un impegno che sarà molto importante anche in futuro". Così Andrea De Maria, deputato PD e Segretario di Presidenza della Camera.