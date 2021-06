Pd: dem vincono sfida, a Roma affluenza tiene e Lepore 'vola' a Bologna**

20 giugno 2021 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - I risultati sono ancora parziali ma il Pd si appresta stasera a vincere una doppia sfida: quella dell'affluenza ai gazebo nella Capitale e quella a Bologna dove il candidato dem è in vantaggio su Isabella Conti. A Roma i votanti sarebbero 45mila. Alle ultime primarie -quelle vinte da Roberto Giachetti- erano stati 43mila. Insomma, la partecipazione tiene e anzi si registra un incremento dei votanti. Intanto dai primi 20 seggi scrutinati si conferma l'ampia vittoria di Roberto Gualtieri al 61%.

Mentre a Bologna, nella sfida caldissima Lepore-Conti sembra ormai certa la vittoria del candidato Pd. L'assessore batte 55 a 45 la Conti nel voto on line. Un dato che potrebbe crescere nello spoglio delle schede ai seggi visto che la Conti era data più forte nel voto on line. La previsione è che potrebbe finire 60 a 40 a favore di Lepore.

Dati che fanno festeggiare il segretario Enrico Letta via twitter: "Bene! La prima scommessa e' vinta. Le #primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di #Lepore e #Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perche' il popolo di centrosinistra e' con noi. Avanti!".