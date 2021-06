Ue: Gozi, 'ora whatever it takes democratico ed europeo'

19 giugno 2021 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Siamo all'inizio della Conferenza ma voglio già pensare al risultato finale: dobbiamo essere pronti a rispondere alle richieste dei cittadini con soluzioni concrete, con decisioni politiche, con nuove leggi ma anche con la revisione dei trattati. E' il momento del whatever it takes democratico ed europeo, noi insieme dobbiamo incarnare il cambiamento che vogliamo vedere in Europa". Lo ha affermato Sandro Gozi nel suo intervento alla prima Assemblea plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa.

"Stiamo vivendo un momento darwiniano -ha continuato l'eurodeputato di Renew Europe e segretario del Partito democratico europeo- un momento di grande cambiamento dove non è il più forte che decide ma colui che mostra la migliore capacità di adattamento. Di fronte a questioni transnazionali come il clima, le pandemie, la tecnologia digitale, l'immigrazione, i singoli Stati isolati sono impotenti, la loro potenza non è più quella del passato".

"Possiamo riprendere il controllo, ma non possiamo farlo con gli 'exit' nazionalisti. Dobbiamo farlo insieme, con un nuovo impegno democratico con i cittadini europei. Per avere successo, non dobbiamo avere tabù", ha concluso Gozi.