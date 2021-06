Roma: Zoffili, 'anche la Lega Sardegna oggi in piazza'

19 giugno 2021 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Anche la Lega Sardegna era presente oggi a Roma, alla manifestazione #primalitalia per la ripartenza e per la presentazione dei referendum sulla giustizia. Grazie di cuore alle decine di sardi presenti in piazza e a tutti quelli che ci hanno seguiti online, a dimostrazione del fatto che l'Isola ha voglia di normalità, di un'estate con gli alberghi e i ristoranti pieni, di una rinascita della quale, grazie all'opera della Lega all'interno del Governo Draghi, del presidente Solinas, della Giunta e del Consiglio regionale, si iniziano già a vedere i primi segnali. Avanti così, e a luglio si parte con la raccolta firme per sostenere i quesiti referendari." Lo dichiara Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna.