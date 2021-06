Roma: Barca, 'rischi per affluenza primarie? E' effetto della predeterminazione' (2)

19 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Colpa dei partiti? Del mancato dialogo sociale di cui parlava, di un mancato ricambio generazionale? "C'è uno scollamento evidente. Ma noi non possiamo stare fermi e come 'Ti candido', un progetto di sostegno dal basso destinato ai candidati alle prossime elezioni amministrative, stiamo facendo un'esperienza bella, piccola ma molto bella". Di che si tratta? "Aiutiamo con le idee e con la raccolta fondi candidati che condividono i nostri obiettivi come Forum disuguaglianze e diversità, candidati di grande valore ma che non hanno protezione. Un modo per eliminare gli ostacoli all'emersione di una classe dirigente. Ma vedo che c'è un impegno sensato del segretario del Pd, Letta".

Si riferisce alle Agorà? "Sì. Il fatto che Letta abbia messo le Agorà come punto centrale, come missione centrale della sua segreteria lo leggo come il fatto che il segretario del Pd avverta tutto questo. Noi intanto ci impegniamo con 'Ti candido' per cercare di far emergere una nuova classe dirigente augurandoci che il progetto delle Agorà vada ben".

Anche a Bologna domani si vota alle primarie. Lì sono a confronto a due progetti, uno dei quali - quello di Isabella Conti - potrebbe pregiudicare l'alleanza con i 5 Stelle in città. Potrebbe avere ripercussioni nazionali? "A Bologna c'è una marcata contesa, una differenza chiara e secca di valori e quindi di strategia. Lì il dialogo sociale tra un voto e l'altro c'è ancora. Ma se avrà ripercussioni nazionali, non credo. A parte che ritengo improbabile l'evento (la vittoria di Conti sul candidato Pd, Matteo Lepore, ndr) ma anche se fosse ormai l'Italia è così segmentata, non c'è collante tra centro e periferia, in nessuna direzione".