Milano: Mascaretti (Fdi), 'Sala non ascolta commercianti'

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - "A quasi un anno di distanza dall'inizio della frenetica realizzazione delle ciclabili sbagliate e pericolose volute dalla giunta Sala, la questione peggiora. A fronte dei danni procurati alla viabilità di molte arterie cittadine importanti, tra cui corso Venezia e corso Buenos Aires, la giunta sembra non sentire ragioni e voler proseguire con altri interventi per allargare ulteriormente le corsie ciclabili disegnate nei posti sbagliati e ridurre i parcheggi per auto e moto, nonostante le proteste della maggior parte dei commercianti e dei tassisti soprattutto per quanto riguarda Corso Buenos Aires". Lo afferma Andrea Mascaretti, capogruppo di Fdi al Consiglio comunale di Milano.

"Dopo aver disegnato delle corsie ciclabili insicure ed inadeguate innanzitutto per i ciclisti, e che hanno paralizzato il traffico delle principali arterie cittadine, con conseguenze anche su incolonnamenti e rallentamenti e quindi sull'aumento dello smog, per non parlare delle difficoltà arrecate al transito dei mezzi di soccorso, il sindaco Sala e l'assessore Granelli annunciano che ad agosto proseguiranno altri lavori per ampliare ulteriormente le corsie ciclabili, totalmente incuranti delle istanze dei commercianti e dei cittadini", aggiunge.