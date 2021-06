Lavoro: assessore Rizzoli, 'emergenza, priorità Lombardia tutela aziende e occupazione'

19 giugno 2021 a

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - "L'emergenza più grave dopo quella sanitaria è stata ed è quella del lavoro e noi, con un grande sforzo di lavoro e di impegno, speriamo di fare da traino alla rinascita e al risorgimento della Lombardia". Lo ha detto Melania Rizzoli, assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, nel suo intervento all'evento 'Italia, ci siamo', organizzato da Forza Italia a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.

"Nel corso della pandemia le nostre parole d'ordine sono state tutelare le aziende e l'occupazione e cercare di contrastare il fenomeno del mismatch e dei Neet, i giovani che non lavorano e non studiano. Abbiamo lavorato per mettere a punto una serie di misure per cercare di arginare quello che succederà dopo lo sblocco dei licenziamenti", ha aggiunto.