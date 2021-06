Giustizia: Grimoldi (Lega), 'parole Anm suonano come minaccia'

19 giugno 2021 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Le parole odierne dell'Anm suonano come una vera minaccia per i nostri equilibri democratici. Definire un pericolo un referendum, ovvero la massima espressione democratica, invitare ad una reazione, suona come una minaccia. Speriamo che i toni vengano attenuati e che l'Anm ricordi di non essere un organo politico ma al servizio delle istituzioni e dei cittadini". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega.