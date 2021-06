F1: Gp Francia, Verstappen domina le Q1 davanti a Hamilton

19 giugno 2021 a





Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Max Verstappen in testa nella prima sessione delle qualifiche del Gp di Francia in corso sul circuito 'Paul Ricard' di Le Castellet. Il pilota olandese della Red Bull chiude in 1.31.001 davanti al rivale Lewis Hamilton, secondo in 1.31.237. Terzo tempo per l'altro pilota Red Bul Sergio Perez (1'31.560). Ferrari molto lontane: Carlos Sainz chiude settimo (1'32.079), mente Charles Leclerc dodicesimo (1'32.209). Subito sulle barriere Tsunoda, eliminato anche Raikkonen. Incidente nel finale di Schumacher Jr, che però passa nel Q2.