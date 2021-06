Calcio: stampa Gb, Liverpool interessato a Berardi

19 giugno 2021 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Il nome di Domenico Berardi è uno di quelli più in voga in questo mercato dopo le belle prestazioni con la maglia azzurra agli Europei. Il nazionale italiano, dopo l'interesse mostrato nei giorni scorsi da Arsenal e Manchester United, ha un nuovo corteggiatore, il Liverpool, secondo quanto riporta il Daily Express. Ad ogni modo si Arsenal che Man United hanno fatto delle indagini significative sull'attaccante del Sassuolo. Lo United è alla ricerca di un attaccante esterno con Jadon Sancho del Borussia Dortmund di nuovo in cima alla lista dei desideri. Ma sembra che Berardi sia un'opzione alternativa a Sancho per i Red Devils. Mentre i Gunners potrebbero virare su Berardi se non riusciranno a strappare Raheem Sterling al Manchester City.