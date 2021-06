Calcio: Mourinho, 'la Roma mi ha voluto fortemente'

19 giugno 2021 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Mi hanno contattato il giorno stesso in cui fui esonerato dal Tottenham. La Roma mi ha voluto fortemente, è stata una cosa istantanea. Mi hanno voluto, mi hanno fatto risentire la passione per il calcio che c'è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non si vince un trofeo da 20 anni". Queste le dichiarazioni del nuovo tecnico della Roma, José Mourinho, ai microfoni dell'edizione portoghese di Gq, in merito al retroscena che lo ha spinto a scegliere i giallorossi dopo l'esonero da parte del Tottenham.

"I Friedkin, i nuovi proprietari con un approccio professionale e umile, mi hanno trasmesso il loro entusiasmo per questo nuovo incredibile capitolo professionale della loro vita -prosegue Mourinho- sono stati veramente obiettivi, onesti e sinceri con me, mi hanno fatto sentire la passione per questo lavoro, mi hanno colpito per come si sono approcciati a me". L'ex tecnico di Inter e Real Madrid ha concluso parlando della questione Superlega: "ho 58 anni e più di 30 passati nel calcio professionistico, ma sono ancora il ragazzo che giocava davanti casa con le porte fatte con le pietre. Quindi quando qualcuno mi parla di Superlega, preferisco continuare a essere quel ragazzo di strada".