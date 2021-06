Bergamo: sorpreso con oltre 200 grammi di cocaina, arrestato

19 giugno 2021 a

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Chignolo d'Isola, in provincia di Bergamo, un uomo di 59 anni, per possesso e spaccio di droga. I militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, un cittadino marocchino, e hanno trovato e sequestrato 220 grammi di cocaina e un grammo di hashish, oltre a materiale per confezionare e pesare la droga. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo al tribunale di Bergamo.