Sondrio: Sertori, 'da settembre piena operatività di tutti gli uffici postali'

18 giugno 2021 a

a

a

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - Per la provincia di Sondrio, ma anche per tutta la Lombardia, c'è l'impegno di Poste Italiane al ritorno alla piena operatività, dopo le limitazioni, peraltro contenute, imposte dalle misure di contrasto della pandemia. Lo dichiara l'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, a seguito di un incontro con Poste Italiane cui ha preso parte l'onorevole Silvana Snider, che ha espresso la sua soddisfazione per le novità sul versante Poste.

"Va ricordato - prosegue l'assessore - che, in tutta la Lombardia, c'è stato un graduale ritorno agli orari di apertura standard degli uffici postali opportunamente condivisi con l'amministrazione regionale. Per questo, attualmente soltanto il 10% del totale della rete permane in stato di razionalizzazione oraria o giornaliera".

"Poste Italiane, sempre nel massimo spirito di collaborazione istituzionale con Regione Lombardia e in applicazione delle misure nazionali - sottolinea Sertori - nel corso di quest'ultimo anno e mezzo ha adottato misure di rimodulazione degli orari di apertura degli uffici postali per contrastare la pandemia da Covid-19, garantendo, sempre e comunque, ai cittadini l'erogazione di servizi essenziali".