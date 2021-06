Nuovo Kaspersky Password Manager: focus su praticità d'uso e controllo avanzato delle password

18 giugno 2021 a

a

a

(Milano, 18 Giugno 2021) - Kaspersky Password Manager ha implementato diversi miglioramenti su tutte le piattaforme, compreso un controllo avanzato delle password. La versione per Windows è ora più semplice da usare: le nuove funzionalità permettono agli utenti di monitorare lo stato e la sicurezza di tutte le loro password. L'opzione che permette la scansione di documenti multi-pagina è ora disponibile per gli utenti iOS. La versione per Android ha introdotto il supporto per 10 browser e per i dispositivi Huawei.

Milano, 18 Giugno 2021 - Le password sono la chiave d'accesso ai nostri account, dati personali, e a tutte le attività che svolgiamo online. Sono anche la barriera che si interpone tra i nostri dati privati e i cybercriminali che cercano di rubarli. Un modo efficace per proteggere le informazioni personali è quello di creare password che siano forti e uniche per ciascun account. Tuttavia, ricordare una simile quantità di dati è estremamente difficile, e scrivere le password di ogni account su carta o sulle note del telefono non è abbastanza sicuro. Proprio per questo motivo i programmi per la gestione delle password stanno diventando sempre più importanti .

Aggiornamenti per Windows

Per rendere più semplice, chiara e trasparente la user experience di Kaspersky Password Manager, Kaspersky ha introdotto diversi miglioramenti significativi. La nuova dashboard è dotata di pratiche schede di navigazione, sicurezza delle password in tempo reale, e diversi consigli pratici. Anche la navigazione del vault è stata migliorata, con l'aggiunta delle schede “recenti” e dei “preferiti”, per aiutare gli utenti a tenere a portata di mano le loro voci più importanti.

Gestire la sicurezza delle password è diventato più semplice: l'app ora le raggruppa a seconda della loro forza, attraverso semplici icone di stato. Inoltre, la nuova funzione “Password security status bar” aiuta gli utenti a monitorare la sicurezza delle loro password in tempo reale. La nuova opzione “Fill in apps” permette agli utenti di creare combinazioni di tasti di scelta rapida per accedere velocemente a tutte le voci di Kaspersky Password Manager e fare la ricerca delle password necessarie.

Aggiornamenti Mac

Gli utenti Mac possono ora utilizzare Kaspersky Password Manager sui nuovi Mac con chip Apple M1. L'app è stata anche ottimizzata per diversi device che utilizzano la CPU Apple Silicon. La nuova versione presenta anche un aspetto più rifinito e user-friendly. Gli utenti Safari ora possono copiare i loro numeri di carta di credito, indirizzi e dati di accesso ai siti web direttamente dall'estensione per il browser.

Aggiornamenti per la versione iOS

Il nuovo Kaspersky Password Manager ha anche ampliato le opzioni disponibili per lavorare con i documenti. La funzione che permette di fare la scansione di documenti multi-pagina è ora accessibile a tutti gli utenti, così come l'opzione di importazione rapida dei file. Inoltre, è possibile combinare diversi file scansionati in un unico PDF. In questo modo gli utenti possono archiviare i loro documenti in maniera veloce e sicura.

Nuove funzionalità per Android

La versione aggiornata del Kaspersky Password Manager ora supporta 10 diversi browser (inclusi Chrome, Opera, Firefox, DuckDuckGo e altri ) nei quali gli utenti possono inserire automaticamente i loro dati d'accesso. È stato aggiunto anche Password Check, che prima era disponibile solo su altre piattaforme. Questa funzione permette agli utenti di controllare sia la sicurezza delle loro password, sia l'esposizione delle proprie credenziali su database violati. Tra i nuovi aggiornamenti c'è anche dark mode e il supporto per i device Huawei.

La prova gratuita di 14 giorni per l'abbonamento annuale è disponibile sia per i clienti Android che iOS. È anche possibile selezionare l'opzione di acquisto di un abbonamento mensile o annuale direttamente dall'app per mobile. Anche la nuova barra di stato con le informazioni sulle password compromesse è disponibile per entrambe le piattaforme mobile.

“Le credenziali di accesso agli account degli utenti (come le password) sono una delle informazioni a cui i criminali informatici ambiscono di più, in quanto forniscono un accesso diretto ai dati personali. Allo stesso tempo però, il numero sempre crescente di servizi online che richiedono un'autenticazione fa aumentare i rischi per gli utenti: banche, negozi online, account di giochi online, corsi, social network, e così via. Per aiutare gli utenti a gestire tutto in maniera efficace e sicura, esistono strumenti appositi come il nostro Password Manager. Quest'ultimo offre un servizio di archiviazione criptato non solo di password, ma anche di dati personali importanti, con accesso automatico da qualsiasi dispositivo”, ha commento Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing di Kaspersky.

Ulteriori informazioni sul Kaspersky Password Manager sono disponibili a questo

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

Seguici su:

Contatto di redazione: