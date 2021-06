Novara: Casellati, 'tragedia inaccettabile, diritto sciopero da tutelare con ogni mezzo'

18 giugno 2021 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "La morte del sindacalista Adil Belakhdim è una tragedia del lavoro inaccettabile per un Paese moderno e civile. Non si può morire mentre si manifesta per i propri diritti. Il diritto allo sciopero è sancito dalla nostra Costituzione e va rispettato e tutelato con ogni mezzo. Mi auguro che su quanto accaduto a Novara, venga fatta immediata chiarezza. Ai familiari di Adil Belakhdim giunga la mia vicinanza". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.