Lombardia: Locatelli in visita nel bresciano, 'un territorio ricco di realtà preziose'

Milano, 18 giu.(Adnkronos) - Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha fatto tappa, nel pomeriggio di venerdì 18 giugno, alla stazione ferroviaria di Verolanuova, in provincia di Brescia, per incontrare le associazioni 'Si può fare' e 'Orsa - Organizzazione Sindrome di Angelman'.

"Oggi ho conosciuto da vicino delle realtà straordinarie - ha dichiarato l'assessore - che sono diventate un vero e proprio punto di riferimento per tante famiglie del territorio. L'associazione 'Si può fare', con i bravissimi ragazzi della band musicale, è un bellissimo esempio di inclusione e di amicizia attraverso un mezzo bello e potente quale è la musica. Oggi tutto questo è possibile grazie anche alle energie di Enrico Mantelli, artista, musicista e ballerino che sapeva coinvolgere tutti e al quale è stata intitolata la sala musica".

"Anche l''Orsa - Organizzazione sindrome di Angelman', con il grande lavoro degli operatori e dei volontari, offre – ha sottolineato l'assessore Locatelli - un supporto preziosissimo alle famiglie che si confrontano quotidianamente con questa malattia genetica rara del neurosviluppo. Incontrare le famiglie e chi attivamente si adopera per supportarle – ha concluso Locatelli - è fondamentale per comprendere i loro bisogni e per poter dare loro risposte sempre più adeguate".