Frigomeccanica presenta Bridge, il nuovo arredo bar per il settore HO.RE.CA.

(Milano, 18 Giugno 2021) - Milano, 18 Giugno 2021 - Frigomeccanica azienda leader nella produzione di arredi professionali per bar, pasticceria e gelateria presenta Bridge, una linea d'arredo tra modernità e classicismo industriale, elegante ma informale, capace di adattarsi al locale da arredare e di trasmettere emozioni.

BRIDGE

Traspare in Bridge l'arte di arredare il bar col gusto e l'eleganza del made in Italy, il design di Frigomeccanica. la vasta gamma di materiali, colori e finiture, consente di realizzare ambienti ed atmosfere con infinite combinazioni. Il retrobanco può essere neutro o refrigerato, con struttura in legno o metallica (optional). Le alzate per bottiglie e attrezzature, possono essere realizzate con le tipiche strutture ‘'alukuadro'' in misure e colori a richiesta. Tanti i colori disponibili nella vasta gamma di legni, marmi, laminati ed acciai forati con speciali trattamenti ossidativi. La bancalina di servizio può essere in laminato, marmo (optional) o corian (optional). il braccetto di sostegno è disponibile in vari colori ed in due versioni: intero (deeper) o senza prolunga (smart). Bridge Bubble é realizzato con pannello frontale in acciaio forato, ossidato con trattamento realizzato a mano e con protezione finale. nella foto é presentato color verderame. questa particolare tecnologia di frigomeccanica, fa si che ogni arredo sia sempre diverso ed originale per tonalità, colore e texture. la retroilluminazione a led é su fondo colorato e crea un suggestivo effetto cromatico. Bridge Bubble color ottone antico, é realizzato in acciaio ossidato a mano con protezione finale ed ha la retroilluminazione del pannello con led su fondo colorato. Sono disponibili anche colori pastello senza trattamento ossidante, con o senza fori. Il retrobanco standard é in legno ed acciaio inox, ma a richiesta, é possibile realizzare i mobili e le parti in acciaio in colore nero (optional) mediante verniciatura. Il piano di lavoro é in marmo sintetico o laminato nero per un look ”total black”. L'alzata é possibile comporla nelle numerose soluzioni a catalogo, con teche in legno, mensole o strutture Alukuadro. Bubble può avere pannello in acciaio forato o a rilievo, con o senza fori, misto o secondo progetto a richiesta. La fascia di chiusura sotto al piano di servizio, può essere in rete metallica, in vetro satinato opaco o non essere inserita affatto. Tutte le versioni di Bridge si integrano perfettamente con le strutture Alukuadro, per creare alzate, strutture, portabottiglie e complementi d'arredo a progetto. Realizzate in diversi colori o in alluminio brillantato -

FRIGOCONNECT: TECNOLOGIA 4.0

FRIGOCONNECT è l'innovativo sistema di Cloud, monitoraggio, assistenza a distanza e registrazione dati di Frigomeccanica applicabile a tutti i prodotti refrigerati. Consente il monitoraggio a distanza del funzionamento macchina, consente di variare i parametri di set macchina, di registrare e immagazzinare i dati in un Cloud. Il sistema funziona su Computer con connessione Wi-Fi, bluetooth, 4G con sim , inoltre in una delle 2 varianti è disponibile un'APP di gestione per dispositivi mobili quali telefonini e tablet. Tra i vantaggi di FRIGOCONNECT la possibilità di diagnosi e risoluzione dei problemi a distanza. Assistenza da parte della casa madre con verifica e modifica di parametri di funzionamento. Notifiche di allarme in caso di malfunzionamento. Disponibilità dei dati di HACCP e di funzionamento in formato Excel per gli ultimi 5 anni. Per maggiori informazioni

IL GRUPPO FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell'azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d'arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design.

Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l'esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili.

Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

Frigomeccanica

Arredi professionali per il settore Ho.Re.Ca e Food

Via del Progresso 10, Zona Ind.le

64023 Mosciano S.Angelo (TE)

Tel. 085 80793

email [email protected]

website

Per info sul comunicato stampa:

Email [email protected]