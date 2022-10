Ethypharm acquisisce Altan Pharma, entrando nel mercato spagnolo e potenziando il proprio portafoglio Critical Care e la pipeline di ricerca e sviluppo

18 giugno 2021 a

Saint-Cloud, Francia, 18 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Ethypharm annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Altan Pharma, azienda farmaceutica specializzata che sviluppa, produce e commercializza farmaci iniettabili per uso ospedaliero.

Grazie alla forte presenza di Altan Pharma in Spagna, Ethypharm raggiungerà la piena copertura commerciale dei primi 5 mercati europei al momento della chiusura, prevista nella seconda metà del 2021. Ethypharm beneficerà inoltre di un portafoglio ampliato di farmaci iniettabili ospedalieri di alta qualità e una ricca pipeline di progetti di ricerca e sviluppo, che si adattano perfettamente al franchising Critical Care esistente.

"Il portafoglio di prodotti e la copertura geografica di Altan Pharma sono altamente complementari a quelli di Ethypharm e non vediamo l'ora di accogliere il team di Altan Pharma, poiché siamo convinti che insieme, il nostro portafoglio di prodotti, la nostra ricerca e sviluppo e la nostra esperienza industriale, ci metteranno in una posizione più forte per adempiere al nostro impegno nei confronti dei pazienti che serviamo", ha affermato Bertrand Deluard, CEO di Ethypharm. "L'acquisizione di Altan Pharma è una pietra miliare nel percorso di trasformazione di Ethypharm che entrando nel mercato spagnolo e rafforzando il proprio franchising Critical Care, dimostra ancora una volta la sua capacità di realizzare la sua ambizione di crescita a lungo termine".

"Entrare a far parte di un'affermata azienda farmaceutica europea di specialità, con una forte presenza commerciale diretta in Europa oltre la Spagna e nei principali territori di crescita per i farmaci iniettabili, sarà un impulso per l'espansione internazionale del portafoglio di prodotti di Altan Pharma" ha affermato Guillermo Herrera, CEO di Altan Pharma . "Fin dalla sua istituzione nel 1998, Altan Pharma si è impegnata a migliorare l'assistenza ai pazienti fornendo farmaci di qualità e valore, a beneficio dei pazienti e degli operatori sanitari".

Jefferies International Limited ha agito come unico consulente finanziario di Altan Pharma nella transazione.

Informazioni su Altan Pharma

Altan Pharma è un'azienda farmaceutica specializzata che sviluppa, produce e commercializza farmaci iniettabili per il settore ospedaliero e altri fornitori. Altan è una società leader mondiale di farmaci iniettabili impegnata a migliorare la cura dei pazienti fornendo specialità medicinali di alta qualità e valore, a beneficio dei pazienti e degli operatori sanitari.

Altan Pharma commercializza attualmente un portafoglio di oltre 40 farmaci iniettabili utilizzati nel dolore e nell'anestesia, epilessia, oncologia, antinfettivi, cardiovascolari e ginecologia e sta sviluppando un interessante portafoglio di prodotti aggiuntivi in queste aree.

Altan Pharma ha realizzato quasi la metà delle sue vendite del 2020 attraverso le proprie operazioni commerciali in Spagna, mentre l'altra metà proviene dal successo dello sviluppo di una rete internazionale di distributori e partner in oltre 40 paesi.

Altan Pharma possiede e gestisce due siti produttivi EU GMP in Spagna, situati a Bernedo e Casarrubios, che offrono un'ampia gamma di forme iniettabili, inclusi sacche, flaconi liquidi, flaconi liofilizzati e fiale.

Alta Pharma ha un team di circa 250 dipendenti nelle funzioni di ricerca e sviluppo, produzione, accesso al mercato e commerciale.

Per ulteriori informazioni, visitare www.altanpharma.eu

Informazioni su Ethypharm

Ethypharm è un'azienda farmaceutica europea focalizzata su due aree terapeutiche: il sistema nervoso centrale e la terapia intensiva. Ethypharm commercializza i suoi farmaci direttamente in Europa e Cina e attraverso partners in Nord America e Medio Oriente, dove i suoi farmaci sono molto richiesti. Il Gruppo impiega oltre 1.500 persone, principalmente in Europa e Cina. Ethypharm lavora a stretto contatto con le autorità e gli operatori sanitari per garantire l'uso appropriato e l'accesso ai suoi farmaci da parte del maggior numero possibile di persone.

Per maggiori informazioni, visita www.ethypharm.com e seguici su LinkedIn

