Covid: Radicali, 'Copasir intervenga su missione russa 2020'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Le rivelazioni apparse ieri sulla stampa italiana, con molti particolari sulla missione 'Dalla Russia con amore' dei militari russi in Lombardia nella primavera del 2020 confermano quello che avevamo denunciato già nei giorni della missione: la strumentalizzazione da parte dei russi della pandemia a fini geopolitici e per acquisire dati ed informazioni utili per affrontare l'emergenza sanitaria nel loro Paese". E' "quanto mai urgente ed opportuno un intervento del Copasir". Lo affermano in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, rispettivamente segretario, tesoriera e presidente di Radicali italiani.