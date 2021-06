Covid: Draghi, 'non ci accontentiamo di uscirne, superare fragilità Italia-Spagna'

18 giugno 2021 a

Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - I rapporti tra Italia e Spagna "così solidi sono decisivi ora che dobbiamo gestire la ripresa dalla pandemia e definire politiche e investimenti per il futuro. I nostri Paesi condividono molti problemi, che devono essere affrontati". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo.

"Italia e Spagna sono stati i due Paesi europei più colpiti dall'emergenza sanitaria - ha ricordato il presidente del Consiglio - con rispettivamente 2000 e 1700 morti per Covid-19 ogni milione di persone. La crisi sanitaria si è aggiunta alle fragilità economiche, sociali e ambientali che ci accomunano. I nostri mercati del lavoro troppo spesso escludono i più deboli, soprattutto donne e giovani. In Spagna, il tasso di disoccupazione per chi ha tra 15 e 24 anni è più del doppio che in UE. In Italia, quasi il 30% dei giovani non lavora e non è iscritto a nessun corso di studio o di formazione. In entrambi i nostri Paesi, la differenza nel tasso di disoccupazione tra donne e uomini è maggiore della media europea. E condividiamo molte vulnerabilità al cambiamento climatico, come il rischio di ondate di calore e siccità, o quello di erosioni e alluvioni, soprattutto nelle zone costiere".

Draghi si è soffermato anche sulle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna, che "si confermano dinamiche e vantaggiose per entrambi i Paesi, come spesso è accaduto nella storia recente. Nel 2020, l'Italia ha esportato in Spagna beni per un valore di circa 20 miliardi – e lo stesso ha fatto la Spagna verso l'Italia. Gli investimenti diretti italiani in Spagna ammontano ad oltre 40 miliardi, e nel nostro Paese ci sono circa 11 miliardi di investimenti diretti spagnoli. Circa 250 mila italiani sono residenti in Spagna – e la più grande comunità è proprio qui a Barcellona. Nell'ambito del programma Erasmus, la Spagna è la meta preferita degli studenti italiani, e viceversa", ha detto il premier raccontando che anche suo figlio ambiva all'Erasmus in Spagna, "ma non gli è riuscito".