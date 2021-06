Corruzione: legale Montante, 'è un processo fatto di balle'

18 giugno 2021 a

Caltanissetta, 18 giu. (Adnkronos) - "E' un processo fatto di balle, un processo fatto di narrazioni di storie politiche, di storie personali, di storie di potere ma io non sono ancora riuscito a trovare i reati dei quali qualcuno deve rispondere: da Alfonso Cicero ad Antonello Montante. Cicero è un narratore. Ma con le narrazioni non si va da nessuna parte, bisogna denunciare reati e Cicero, e ancor meno Marco Venturi non hanno denunziato reati". Lo ha detto l'avvocato Carlo Taormina, legale di Antonello Montante, che è imputato dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e rivelazione di notizie riservate, durante una pausa del processo.