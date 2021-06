Cina: Mollicone, 'solidarietà a Apple daily, governo protesti'

18 giugno 2021 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Solidarietà al quotidiano 'Apple daily' per gli arresti sommari e il congelamento dei beni. La Cina viola qualsiasi genere di diritto umano in nome della sicurezza nazionale. Chiediamo che il Governo protesti ufficialmente con l'ambasciatore cinese in Italia e nelle sedi internazionali". Lo afferma Federico Mollicone, deputato Fdi e componente dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina.

"I grillini e parte della sinistra -aggiunge- sono i maggiordomi del regime cinese in Italia, seguaci del 'modello' liberticida. Ora si spiega anche il tentativo del Movimento 5 Stelle di chiudere Radio radicale e togliere i fondi all'editoria nazionale. Il ministro Di Maio e Beppe Grillo, a cui si è aggiunta anche la voce di Massimo D'Alema elogiativa del 'modello cinese', legittimano l'accordo della Via della Seta, contrario a qualsiasi interesse nazionale. L'Italia deve recedere dal memorandum".