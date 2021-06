Calcio: Bertolaso, 'Mourinho? Spero faccia a Roma gli stessi miracoli compiuti a Milano'

18 giugno 2021 a

Milano, 18 giu.(Adnkronos) - Josè Mourinho alla Roma? "Speriamo che anche nella Capitale lo 'Special One faccia gli stessi miracoli che è riuscito a fare a Milano, mi auguro che tenga fede al suo nome, alla sua fama e al suo prestigio". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale della Lombardia, durante una diretta Facebook, rispondendo a chi gli chiedeva che cosa si aspetti, da tifoso romanista, dall'arrivo del tecnico portoghese sulla panchina dei giallorossi.

Rispondendo poi alla domanda su chi porterebbe in una ipotetica Nazionale di calcio lombarda, Bertolaso ha aggiunto: "Non potrei che pensare a Leonardo Spinazzola, che è un grande componente della Roma e anche in Nazionale sta facendo molto bene". Del resto "è uno che corre, corre e non si ferma mai: un po' come è lo spirito della Lombardia e della squadra che ha potuto ottenere questi risultati straordinari nel campo delle vaccinazioni".