Calabria: Pd e M5s convergono su Maria Antonietta Ventura candidata presidente

Roma, 18 giu (Adnkronos) - Maria Antonietta Ventura è il nome sul quale avrebbe trovato l'accordo il centrosinistra per il candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Calabria. La Ventura, classe '68, è una imprenditrice del settore ferroviario e guida una impresa di famiglia. E' anche presidente del Comitato regionale per l'Unicef della Calabria. Sul suo nome ci sarebbe anche il gradimento di Giuseppe Conte e del M5s.