Calabria: Cristallo, 'Ventura soluzione al ribasso, mi dissocio politicamente' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Non rappresenta cioè quella generosa tensione ideale e quello sforzo collettivo che avrebbero potuto generare liberazione e riscatto. Ancora una volta la scelta viene fatta fuori dalla politica intesa come progetto. Non sento spirare un vento nuovo di contenuti, di storie, di esperienze e di modalità che tanti democratiche e democratici speravano potesse arrivare. Da questa presunta unità ritrovata non posso che dissociarmi politicamente", sottolinea ancora la Cristallo.

"Chiedevamo coraggio e visione, abbiamo ottenuto una soluzione priva di prospettiva politica, reiterando uno schema perdente e già sperimentato poco più di un anno fa e - su tutto- incapace di generare alcun processo di emancipazione politica e sociale", conclude.