Calabria: Boccia fa il punto con il Pd locale su scelta Ventura

18 giugno 2021 a

a

a

Roma, 18 giu (Adnkronos) - Una riunione "organizzativa" è stata convocata dai vertici del Pd con gli esponenti calabresi del partito. Un appuntamento in agenda da tempo, si sottolinea, che arriva oggi dopo l'annuncio dell'intesa nel centrosinistra, con M5s e liste civiche sul nome di Maria Antonietta Ventura come candidata presidente alle prossime regionali.

All'incontro via zoom, presieduto dal responsabile Enti locali Francesco Boccia con il commissario calabrese Stefano Graziano, non partecipa il segretario Enrico Letta, a Barcellona per il foro di dialogo italo-spagnolo cui prende parte anche Mario Draghi. La riunione, come si leggeva stamattina nel messaggio di convocazione, era "esclusivamente" per i segretari provinciali, parlamentari, consiglieri regionali, sindaco di Reggio e presidente della provincia di Cosenza. Una richiesta di incontro al Pd nazionale era stata avanzata dal partito locale già nei giorni scorsi, in seguito alle tensioni legate alla rinuncia alla candidatura di Nicola Irto.

Anche stamattina la notizia della scelta della Ventura aveva creato subito fermento tra gli esponenti Pd calabresi. In subbuglio le chat dei dem locali. "Il segretario Letta in ogni occasione pubblica ha ribadito che i candidati li sceglie il territorio", si leggeva in una di queste in cui tra l'altro si chiedeva un "serio chiarimento politico".