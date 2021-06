Covid: Mazzeo, 'La Toscana da lunedì 21 giugno sarà zona bianca'**

18 giugno 2021 a

Firenze, 18 giu. - (Adnkronos) - "La Toscana da lunedì 21 giugno sarà zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha appena firmato l'ordinanza". Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo.

"L'incidenza è di 19,6 casi settimanali ogni 100mila abitanti. I ricoveri calano e finora è stato rilevato un solo caso di variante delta in Toscana - spiega Mazzeo - Un risultato frutto della campagna vaccinale che in Toscana ha superato oggi 2 milioni e 620 mila dosi a cui si aggiungono altri 417 mila prenotati. Questo vuol dire che due terzi dei toscani hanno o già ricevuto la prima dose del vaccino oppure hanno già effettuato la prenotazione. Voglio per questo ringraziare ancora una volta tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto in questi mesi e tutti i cittadini toscani, che hanno rispettato le regole. Grazie a tutto questo da lunedì potremo finalmente riconquistare un altro pezzo di normalità. Forza Toscana! Insieme ce la faremo".