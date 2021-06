Vacanze, Russo (Ancc-Coop): 'Balzo in avanti estate 2021 ma molto spazio da colmare'

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - ''Ancora molto spazio da colmare, ancora molto recupero da vedere, ma certamente un balzo in avanti significativo rispetto allo scorso anno''. Lo afferma il direttore generale Ancc-Coop, Albino Russo, in occasione della presentazione dell'indagine realizzata da italiani.coop (lo strumento di ricerca e analisi di Coop) per Robintur Travel Group 'Gli italiani e le vacanze della ripartenza'. ''La prima espressione che è emersa è quella di un trend nettamente positivo ma ancora di una stagione di mezzo'', spiega. ''Certamente vediamo un forte incremento del numero di persone che pensano, immaginano, hanno già programmato di andare in vacanza, ma siamo ancora lontani dai livelli pre covid'', precisa il direttore.