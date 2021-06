Usa: nuove richieste disoccupazione tornano a sorpresa sopra quota 400 mila

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu.(Adnkronos) - Ha deluso il dato sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti che la scorsa settimana sono tornate inaspettatamente sopra quota 400 mila dopo aver toccato il minimo dallo scoppio della pandemia.

I dati del Dipartimento del Lavoro mostrano 412 mila domande presentate per i programmi statali nella settimana terminata il 12 giugno , un aumento - il primo aumento da aprile - che ha sconfessato le stime di un nuovo calo. Il rapporto del Dipartimento ha anche mostrato un aumento di 46.722 unità per i programmi federali e di 118.025 unità per gli interventi di sostegno legati alla disoccupazione causata dalla pandemia e mirati a lavoratori autonomi e temporanei.

Il rapporto ha anche mostrato un aumento di 46.722 richieste per l'assistenza federale alla disoccupazione pandemica - che fornisce benefici per i lavoratori autonomi e i lavoratori temporanei - a 118.025. Con gli ultimi dati sono circa 14,8 milioni gli americani registrati in programmi di sussidi di disoccupazione