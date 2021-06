Rai: Parapini, ‘ha ruolo guida nell'ascoltare sofferenze del Paese‘

17 giugno 2021 a

a

a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - “La Rai ha un ruolo guida nell'ascoltare le sofferenze del Paese e, quindi, nel promuovere e comunicare le risposte adeguate e concrete ai bisogni della nostra comunità nazionale”. Lo ha detto Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale, intervenendo al Prix Italia per la presentazione del ‘Festival Rai per il Sociale'.

“C'è -sottolinea Parapini- un Paese che soffre, che è piegato, che è indebolito. Possiamo fare molti convegni, molti incontri, ma l'obiettivo principe del ‘Festival Rai per il Sociale' è fare qualcosa di concreto per dare delle risposte”.