Premio Strega: Di Maio, ‘Istituti Italiani Cultura pilastri per promozione libro italiano nel mondo'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - La collaborazione tra il ministero degli Affari Esteri, tramite gli Istituti Italiani di Cultura, con il premio Strega, contribuisce alla promozione del libro italiano nel mondo. Lo ha spiegato il ministro Luigi Di Maio in occasione della presentazione della Cinquina finalista del Premio Strega alla Farnesina la quale partecipa, con i 240 votanti espressi dagli Istituti Italiani di Cultura, alla designazione dei libri finalisti. L'incontro, moderato dalla giornalista Serena Bortone, ha permesso agli autori di illustrare il loro rapporto con l'estero.

“Abbiamo una collaborazione strutturata con il Cepell – ha ricordato il ministro -anche tramite gli Istituti Italiani di Cultura. Ed è proprio attraverso la rete degli 82 Istituti Italiani di Cultura che nasce e prende forma un altro pilastro della strategia della Farnesina per il sostegno del libro italiano nel mondo: la collaborazione con i più prestigiosi premi letterari tra i quali il premio Strega. E' notizia recente, l'avvio di una nuova collaborazione con un altro riconoscimento letterario, quale il premio Campiello, che si affianca ad altre iniziative da noi sostenute, come il premio De Sanctis e il premio Balzan. Con la promozione del libro cerchiamo di offrire una risposta attuale, fresca e mai banale alla domanda d'Italia che viene dal mondo”, ha sottolineato Di Maio che ha poi messo in luce l'impegno del suo ministero sul fronte della “diffusione del nostro patrimonio di creatività anche in lingue diverse dalla nostra”.