Pd: Smeriglio, 'basta denigrare Bettini, Letta intervenga con parole chiare'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Da un po' di tempo Goffredo Bettini è al centro di un costante tiro al piccione. In fondo risulta essere un capro espiatorio perfetto. Non ha potere alcuno, né incarichi formali nel suo partito. Bettini semplicemente fa battaglia politica con la forza delle proprie idee. A mani nude. Senza strutture, risorse, senza alcun apparato". Così in un editoriale del quotidiano Il Domani Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D.

"Sono dieci anni che Goffredo non si occupa di Roma, casomai se proprio vogliamo essere puntuali e sinceri, il problema è il vuoto di direzione politica che si è determinato e che nessuno ha riempito adeguatamente. Bettini ha dato moltissimo a Roma, più di ognuno di noi messi insieme, ricevendo indietro pochissima gloria. Perché la segreteria nazionale del Pd non muove un dito di fronte ad uno stillicidio continuo nei suoi confronti?".

"Viene il sospetto che Bettini sia un ingombro, un omone da rimuovere, o tutt'al più una risorsa a cui attingere quando serve, nel riserbo più totale s'intende. Come quando urge ricucire con Conte o convincere Manfredi ad accettare la candidatura a sindaco. Lo dico ad ognuno di noi e lo dico al segretario del PD Letta. Caro Enrico, su questo c'è davvero la necessità di battere un colpo e usare parole inequivoche. Non serve a Goffredo che ha le spalle larghe, serve soprattutto a tutti noi”.