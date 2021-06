Omofobia: Mirabelli, 'Ostellari fa finta di non capire, fissiamo data aula e si discute'

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Lega e Ostellari continuano a far finta di non capire. Abbiamo, dopo mesi di ostruzionismo, dato sempre la disponibilità a confrontarci sul ddl Zan chiedendo solo di fissare la data di chiusura della discussione per evitare che 'il tavolo' diventasse solo un pretesto per allungare i tempi e affossare il provvedimento. Ci è stato detto di no. Quindi quando sarà calendarizzata l'aula potremo discutere con tutta la maggioranza e ascolteremo le proposte di tutti”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia a Palazzo Madama.