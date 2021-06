Musica: Coma Cose, tre nuove tappe per il 'Nostralgia tour'

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Dopo la partenza da Bologna, con il doppio concerto tutto esaurito all'Arena Puccini del 12 giugno, i Coma Cose svelano oggi gli ultimi appuntamenti del 'Nostralgia tour'. Tre nuove tappe a L'Aquila (10 luglio), Livorno (28 agosto) e a Milano, dove concluderanno il viaggio per l'Italia il 3 settembre nella rassegna dell'Estate Sforzesca.

Da sempre i live dei Coma Cose sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell'Ariston, e il 'Nostralgia tour' è l'occasione perfetta per tornare ad essere sorpresi dalle loro esibizioni dal vivo: i Coma Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita.

Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d'amore e rivalsa di Fausto e Francesca -quel viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano. Tutte le date del Nostralgia Tour, prodotto da Vertigo, si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.