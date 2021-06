Moda: Altagamma, 'ripresa sostenuta, traino da Cina e Usa' (2)

17 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Secondo Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, il Consumer Insight di Altagamma "mostra per il 2021 segnali positivi e superiori alle aspettative. La Cina e, soprattutto, gli Usa trainano la crescita con più di un terzo dei consumatori internazionali che prevedono di aumentare la spesa in beni ed esperienze di alta gamma, fra cui i viaggi. Il comparto ha mostrato solidità e sta rispondendo velocemente alle nuove tendenze socio-culturali. Fra queste certamente la sostenibilità, ma colpisce anche la spiccata virtualizzazione dell'esperienza del lusso testimoniata dal successo delle vendite in livestreaming e dall'ingresso dei brand nel gaming, comparto che ha raggiunto nel 2020 il valore di 178 miliardi di dollari".

Il vertice della piramide dei consumatori 'True Luxury', rappresentato da circa due milioni di consumatori che hanno generano 60 miliardi di euro in valore di mercato nel 2019, spiega Filippo Bianchi, managing director & partner, Boston Consulting Group, “ha avuto a disposizione durante la pandemia più tempo (grazie allo smartworking) e più risorse economiche (minori spese e viaggi). Nel 2020, ciò ha prodotto un incremento del 17% del loro valore di mercato che, sommato a una contrazione generale lungo il resto della piramide, ha portato questi consumatori a raddoppiare in un anno la loro rilevanza, registrando un aumento della quota dal 6% al 12% nel 2020".

Diverse le evidenze dello studio. Nel 2020, ad esempio, solo i due gruppi di consumatori con il più alto potere di spesa hanno registrato una crescita degli acquisti. Mentre la categoria 'Aspirazionale' (che valeva pre-Covid il 90% in termini di numero di consumatori e il 62% in valore degli acquisti) ha sofferto maggiormente (calando del 20% come numero di consumatori e attestandosi al 55% di quota di mercato), la categoria dei True-Luxury ha aumentato la quota di mercato dal 30% al 40%. Questo aumento è guidato dai consumatori più facoltosi, i 'Beyond Money' e i 'Top Absolute'. Entrambe le categorie hanno sono cresciute del 17% circa in termini di valore e hanno aumentato la loro quota di mercato complessiva dal 6% al 12%.