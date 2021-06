Milano: nuovo blackout elettrico in centro

17 giugno 2021 a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Nuovo blackout elettrico a Milano, dopo quelli che nei giorni hanno coinvolto le centraline delle zone Niguarda e del centro storico. Questa mattina, attorno alle 10, una nuova interruzione della corrente ha riguardato il centro città, tra cui la strada dello shopping Corso Vittorio Emanuele, con alcuni store, come La Rinascente, rimasti al buio per circa mezz'ora, costringendo gli addetti alla sicurezza a far attendere fuori dai negozi la clientela.