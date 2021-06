Lavoro, Cafà (Cifa): "Con Lode laboratorio per occupabilità evoluta e durevole"

17 giugno 2021 a

a

a

Assisi, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo reso un rapporto di lavoro più inclusivo. Oggi aggiungiamo un altro tassello con il progetto Lode, laboratorio per l'occupabilità durevole ed evoluta, perché le persone che hanno le competenze adeguate arricchiscono e fanno crescere l'azienda rendendola più produttiva e competitiva". A dirlo Andrea Cafà, presidente della confederazione Cifa e del fondo interprofessionale Fonarcom, in occasione del convegno 'Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal' che si è svolto oggi ad Assisi.

"Con Lode - spiega - i ccnl Cifa-Confsal si aprono al sistema nazionale di certificazione delle competenze. Durato quasi due anni, il progetto portato avanti in partnership con Anpal Servizi si conclude con la realizzazione di un modello utile per imprese e lavoratori. Questi ultimi potranno così accedere a percorsi formativi validi per la certificazione delle competenze (presenti nei Ccnl Cifa-Confsal) a fini contrattuali".

"Oggi - sottolinea - battezziamo questo nuovo modello di politica attiva permanente per i lavoratori delle aziende che applicano contratti collettivi sottoscritti da Cifa e Confsal. I nostri contratti stimolano sempre di più la formazione permanente e la nostra bilateralità feconda di Fonarcom ed Epar concretizza l'apprendimento permanente a costo zero per le imprese che avranno lavoratori con le competenze adeguate".