Euro 2020, Danimarca-Belgio si ferma per Eriksen

17 giugno 2021

(Adnkronos) - "Hele Danmark er med dig, Christian", 'Tutta la Danimarca è con te, Christian': questo il testo dello striscione esposto dai tifosi danesi al 10' minuto (come il numero di maglia di Eriksen) di Danimarca-Belgio. Un augurio di pronta guarigione al centrocampista danese, Christian Eriksen, che nella precedente partita contro la Finlandia si è accasciato a terra colto da un malore. L'arbitro Kuipers ha fermato la partita per alcuni secondi per permettere allo stadio intero Parken Stadium di Copenhagen di applaudire Eriksen.