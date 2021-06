Euro 2020, Belgio batte Danimarca 2-1 e vola agli ottavi

17 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Il Belgio batte la Danimarca per 2-1 e stacca il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020. I 'diavoli rossi' vincono in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, firmato da Poulsen dopo appena 2 minuti di gioco. Dopo l'omaggio al convalescente Eriksen al 10', con il match che si ferma per l'applauso dei giocatori e del pubblico, è soprattutto la ripresa a regalare emozioni. Il Belgio cambia decisamente marcia nel secondo tempo con l'ingresso in campo di De Bruyne al posto di Mertens.

Il talento del Manchester City serve l'assist del gol del pareggio firmato da Hazard al 55', dopo una devastante azione personale del solito Lukaku, poi al 70' mette direttamente la sua firma sul tabellino dei marcatori con un sinistro che vale i tre punti. La Danimarca non molla e nel finale è pericolosa più volte, in particolare all'87' con il colpo di testa di Braithwaite che finisce all'incrocio dei pali. Ora i danesi, ultimi in classifica con zero punti, sono condannati a vincere contro la Russia lunedì per sperare nella qualificazione. Il Belgio invece guarda tutti dall'alto con 6 punti, a +3 su Russia e Finlandia.