Caporalato: Bellanova, 'proseguire lavoro per rafforzare norma'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Grazie ai carabinieri della task force anti-caporalato per la vasta operazione condotta questa mattina nella provincia di Foggia e Campobasso, che ha portato a diverse misure cautelari e al sequestro delle aziende delle persone fermate". Così Teresa Bellanova su Fb.

"Ancora una volta i controlli previsti dalla legge contro il caporalato si dimostrano fondamentali per il contrasto di questa terribile piaga che affligge lavoratrici e lavoratori, costringendoli a condizioni di lavoro disumane e privandoli della loro dignità e dei loro diritti".

"Ora dobbiamo proseguire con convinzione il lavoro già iniziato per rafforzare la norma anche nella parte della prevenzione ed assicurare così un'ulteriore, irrinunciabile strumento per il contrasto dei caporali e dei loro metodi mafiosi. Senza dimenticare l'importanza di mettere in sicurezza dal Covid queste persone attraverso la somministrazione del vaccino, siano essi migranti regolari o irregolari. Una decisione da assumere rapidamente, una decisione che i caratteri dell'umanità e del rispetto delle persone".