Av Houston-Dallas in 90 minuti al top tra collegamenti più efficienti al mondo

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Il progetto Texas Hsr che realizzerà Webuild si colloca ai primi posti al mondo nei collegamenti ferroviari più efficienti tra metropoli. Come Madrid-Barcellona, Tokyo-Osaka o Parigi-Lione, le due città di Dallas e Houston si trovano a una distanza ottimale affinché la linea ferroviaria possa garantire tempi di percorrenza ridotti rispetto all'automobile e costi competitivi rispetto all'utilizzo dell'aereo.

La fermata intermedia fra Dallas e Houston, nella Brazos Valley, servirà ogni giorno migliaia di studenti, ricercatori e accademici della Texas A&M University. Fondata come Agricultural & Mechanical College of Texas nel 1871, è oggi la seconda università degli Stati Uniti per numero di studenti, con circa 64.000 iscritti, contro i 66.000 della University of Central Florida a Orlando.La A&M conta più di 12.000 studenti di ingegneria, con campus internazionali. La costruzione del treno superveloce offre all'università la possibilità di diventare più attrattiva per gli studenti americani.

Dallas e Houston sono rispettivamente la quarta e la quinta economia in Usa, dopo New York, Los Angeles e Chicago. Le due aree metropolitane vantano uno dei tassi di maggior crescita demografica negli Stati Uniti. L'agglomerato urbano Dallas-Fort Worth-Metroplex, secondo l'US Census Bureau, ha registrato uno dei tassi di crescita demografica maggiore negli Stati Uniti, di un milione di persone dal 2010 al 2018. Si stima che oltre 6 milioni di passeggeri nel 2029 e oltre 13 milioni nel 2050 usufruiranno del treno superveloce tra Dallas e Houston.