Archeologia: Ostia Antica, alla Necropoli di Porto le visite guidate teatralizzate

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Più di trecento spettatori per le visite guidate teatralizzate di Metis Teatro nell'area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, nel fine settimana del 5 e 6 giugno. Si replica, informa in una nota il Parco Archeologico di Ostia Antica, il 19 e il 20 giugno, dalle 10,30 nella Necropoli di Porto (via Monte Spinoncia,52 – Fiumicino, ingresso gratuito) con decine di tombe monumentali allineate lungo la via Flavia, all'ombra di alte chiome di pini.

"Conviene prenotarsi - afferma il Parco - ([email protected]) per assicurarsi una sedia e un'ora di visita guidata teatralizzata, la formula proposta dalla regista Alessia Oteri con la quale due archeologhe illustrano in sintesi la Necropoli per lasciare poi spazio ad una ventina di attori. Che presentano alcuni celebri monologhi itineranti, tratti dall'Odissea: parlano in prima persona i personaggi di di Cassandra, Tiresia, Euriclea, Palamede, Penelope, Achille (sabato 19, h. 10,30); mentre il giorno dopo sarà la volta di altri protagonisti del poema omerico, Calipso, Penelope, Tiresia, Achille, Ecuba, Telemaco (domenica, h. 10.30). Sempre domenica, ma alle 11.30, gran finale con la replica di “Hypnos”, partitura che abbraccia i canti più noti dell'Odissea ambientati nell'ultima parte del viaggio, dall'isola di Ogigia, ad Itaca".

Secondo Alessia Oteri “Metis Teatro in collaborazione con Parco Archeologico di Ostia Antica,con il Patrocinio del Municipio X e della UILT Lazio Unione Italiana Libero Teatro, presenta negli spazi del Parco archeologico di Ostia Antica il Progetto 'Odissea, percorsi'. Dopo i cinque studi/spettacolo del 5 e 6 giugno nel suggestivo e magico scenario dei Porti di Claudio e Traiano si arriva all'appuntamento conclusivo il 19 e 20 giugno all'interno della Necropoli di Porto a Isola Sacra, che vedrà coinvolti gli interpreti in una selezione di monologhi tratti dagli spettacoli in forma di mise en espace itinerante per il pubblico in cui ogni attore agirà per un numero ristretto di spettatori che verranno guidati attraverso luoghi deputati tra gli edifici funerari”.