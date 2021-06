Arte: tutto l'archivio digitale di Leonardo su pc, smartphone e tablet** (4)

17 giugno 2021 a

(Firenze) - Di rilevante importanza la sezione del Glossario, utile per conoscere la lingua e i termini usati da Leonardo nei suoi scritti. Questa sezione è stata diretta da Paola Manni e Marco Biffi, nell'ambito di una collaborazione tra Biblioteca leonardiana, C.L.I.E.O. dell'Università di Firenze (poi Dipartimento di lettere e filosofia) e Accademia della Crusca. Ma la grande intuizione di realizzare questo strumento fu di Romano Nanni, già direttore della Biblioteca Leonardiana, consapevole della lacuna nella bibliografia leonardiana sul tema della lingua di Leonardo.La sezione comprende per ora tre glossari, quello dei sostantivi della meccanica applicata relativi ai Codici di Madrid e Atlantico, a cura di Paola Manni e Marco Biffi, quello dei termini dell'ottica e della prospettiva nei Manoscritti dell'Institut de France, a cura di Margherita Quaglino, e quelli anatomici tratti dal corpus dei disegni leonardiani di Windsor a cura di Rosa Piro.

In programma è il trattamento dei termini dell'architettura nei manoscritti di Leonardo da Vinci, a cura di Marco Biffi.Per il futuro, l'Amministrazione comunale ha in programma di continuare a implementare ulteriormente la banca dati di e-Leo, offrendo ulteriori servizi per studiosi e appassionati leonardiani.