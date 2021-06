Tridico: "Inps partecipe nel sostegno alla ripartenza"

16 giugno 2021 a

a

a

Milano, 16 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Oggi si incontrano due eventi: quello della solidarietà e quello della apertura della sede dell'Istituto costruito da Piacentini negli anni '30 in una città simbolo della pandemia e della ripresa post pandemica. Noi, come Inps, vogliamo essere partecipi nel sostegno alla ripartenza". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di coordinamento metropolitano di Milano presso lo storico Palazzo Missori, in piazza Missori a Milano,

Il presidente dell'Inps ha anche sottolineato l'importanza di stipulare convenzioni con il Terzo settore: "'Inps per Tutti' cerca di intercettare i bisogni di tutti, degli ultimi fra gli ultimi, di coloro che rischiano di rimanere esclusi dalle misure di sostegno perché, magari, hanno una forte difficoltà ad avvicinarsi ai diritti che hanno. Attraverso l'aiuto della Caritas Ambrosiana andiamo nei luoghi più disagiati e aiutiamo tramite prestazioni di cui hanno diritto come la cassa integrazione o il reddito di cittadinanza".