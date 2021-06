Tragedia Mottarone: Albertini, 'giusto mostrare video perché fatti non si ripetano'

16 giugno 2021 a

Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Mostrare il video della caduta della cabina della funivia al Mottarone, coprendo i volti delle vittime, "è stata la scelta più appropriata" secondo Gabriele Albertini che, intervendo a Stasera Italia, ha detto: "Nessuno era riconoscibile, è stata salvaguardata la dignità delle persone che sarebbero state le vittime di questa tragedia, ma è stato mostrato quello che può accadere quando c'è dell'imprudenza e dell'incuria. Certamente ci saranno delle responsabilità che saranno accertate, ma io credo che le tragedie debbano essere conosciute per non trovarsi nella situazione che per queste cause, dove comunque c'è una volontà e una responsabilità, abbiano a ripetersi".