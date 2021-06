Recovery: Calandrini (Fdi), 'su Dl Fondone maggioranza alle comiche finali'

16 giugno 2021 a

Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Sul dl Fondone siamo alle comiche finali. La Commissione Bilancio non riesce ad esaminare il provvedimento, anzi, i lavori non sono neppure iniziati perché il presidente Pesco non fa che convocare e sconvocare sedute a causa della litigiosità della sua maggioranza chiusa in riunioni fiume che non stanno portando a nulla". Lo dice il senatore Nicola Calandrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio.

"Da ieri sera andiamo avanti a suon di rinvii, almeno 3 riunioni della Commissione sono state annullate perché le forze di governo non trovano un accordo sugli emendamenti da accogliere. Tutto questo è inaccettabile -prosegue-. Stiamo parlando di un decreto che è incardinato da tre settimane e sul quale ci sono solo 166 emendamenti. Ma la maggioranza è in evidente stato confusionale, e in attesa che ritrovi il lume della ragione sta bloccando il Parlamento".

"È del tutto evidente che il dl Fondone non può arrivare in aula oggi, come da capigruppo. Il voto subirà uno slittamento, incomprensibile visto il tempo già trascorso in cui il provvedimento doveva già essere stato esaminato e doveva essere pronto per il voto finale. Lo abbiamo detto in tempi non sospetti che una maggioranza così variegata non può produrre nulla di costruttivo, e oggi ne stiamo avendo la conferma", conclude.